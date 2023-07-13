В ВСУ рассказали об очередной воздушной атаке на Украину

Главное: Ночью воздушные силы сбили 20 БПЛА и два «Калибра». Также враг применил баллистическую ракету «Искандер-М».

Детали: Ночью 13 июля войска РФ выпустили по Украине 20 ударных дронов Shahed-136/131, две крылатые ракеты «Калибр» и баллистическую ракету «Искандер-М». Об этом 13 июля сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что атака беспилотниками иранского производства велась с северо-восточного (Курск) и юго-восточного (Приморско-Ахтарское) направлений. Калибры летели из Черного моря, а Искандер-М — из Джанкоя в Крыму.

«В результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно в Киевской области. Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты „Калибр“. Относительно последствий пуска ракеты из ОТРК „Искандер-М“ информация уточняется», — подчеркнули военные.

К отражению вражеской атаки привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих сил обороны.

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