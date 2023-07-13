НАТО и Крым: Байден сделал несколько заявлений по Украине

Главное: Джо Байден прокомментировал войну в Украине. Был поднят и вопрос Крыма.

Детали: По итогам саммита НАТО в Вильнюсе президент США Джо Байден сделал несколько заявлений. Он, в том числе, прокомментировал и войну в Украине.

Глава государства сказал: «Никогда за всю мою карьеру я не был более оптимистично настроен насчет перспектив будущего. НАТО сильнее, более заряжена и едина, чем когда-либо в своей истории. Мы не отступим. Наша приверженность Украине не ослабнет. Мы будем стоять за свободу сегодня, завтра и столько, сколько потребуется. Все хотят, чтобы эта война завершилась на справедливых условиях».

Политик добавил, что изучает возможность отправки ВСУ ракет большой дальности ATACMS: «Да, но у них уже есть аналог ATACMS, и больше всего им нужны артиллерийские снаряды. Мы работаем над этим».

При этом он подчеркнул, что Украина не станет членом НАТО до окончания войны: «Этого не произойдет в ближайшей перспективе. Не произойдет, пока не закончится война. Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что обязательства стран НАТО перед его страной важнее вступления в блок».

Был поднят и вопрос аннексированного Россией Крыма: «Крым является важным, но есть гораздо больше вопросов, с которыми необходимо иметь дело».

В Белом доме добавили, что Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили готовность США начать переговоры с Украиной по двусторонним гарантиям безопасности, чтобы обеспечить устойчивую силу, способную защищать Украину сейчас и в будущем.

Кроме этого лидеры стран обсудили идущее контрнаступление ВСУ и продолжающуюся помощь со стороны США для поддержки этих усилий.

В тему: В Белом доме озвучили очередные условия для членства Украины в НАТО.