Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 236 040 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 236 040 солдат. Уничтожено 4 092 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 13 июля.

Сообщается, что погибли уже 236 040 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 092 танка, 7 999 боевых бронированных машин, 4 425 артиллерийских систем, 678 РСЗО, 421 средство ПВО, 315 самолетов, 310 вертолетов, 3 752 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 271 крылатая ракета, 18 кораблей/катеров, 6 995 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 652 единицы специальной техники.

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