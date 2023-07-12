«Мавка. Лісова пісня»: россияне внаглую перевели популярный украинский мультик, диски уже продают в Киеве

Главное: Украинский мультфильм «Мавка. Лісова пісня» перевели на русский язык. Это вызвало скандал.

Детали: Скандал на известном книжном базаре в Киеве: украинский мультфильм «Мавка. Лісова пісня» перевели на русский и продают на Петровке.

В марте 2023 в украинском прокате появилась кинолента «Мавка. Лісова пісня».

Однако не успели украинцы полностью насладиться кинопродуктом, как россияне уже начали присваивать его себе. В мае появились первые сообщения о переводе «Мавки» на русский, а теперь такие диски продают и в Киеве.