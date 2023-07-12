«Мавка. Лісова пісня»: россияне внаглую перевели популярный украинский мультик, диски уже продают в Киеве

Главное: Украинский мультфильм «Мавка. Лісова пісня» перевели на русский язык. Это вызвало скандал.
Детали: Скандал на известном книжном базаре в Киеве: украинский мультфильм «Мавка. Лісова пісня» перевели на русский и продают на Петровке.
Главное: Украинский мультфильм «Мавка. Лісова пісня» перевели на русский язык. Это вызвало скандал.
Детали: Скандал на известном книжном базаре в Киеве: украинский мультфильм «Мавка. Лісова пісня» перевели на русский и продают на Петровке.
Пригожин болен раком, - СМИ
Фото инопланетянина от Daily Mail порвало соцсети
Марк Цукерберг тренируется с кикбоксером Исраэлем Адесаньей и бойцом Александром Волкановски
Светлана Лобода анонсировала новую песню «SPOGADY», возможно - на украинском языке
Милан Кундера: популярный французский писатель умер в возрасте 94 лет
Мемуары Бритни Спирс: известная певица выпускает книгу «The Woman In Mе»
Страны Большой семерки согласовали документ о гарантиях безопасности Украины
Япония усилила сотрудничество с НАТО
В Венгрии порадовались, что Украину не приняли в НАТО
Румыния сделала важное заявление по поводу военной помощи Украине
Пригожин болен раком, - СМИ
Страны Большой семерки согласовали документ о гарантиях безопасности Украины
Коалиция по обучению украинцев на F-16 создана, — Резников
Поляки признали Волынскую резню геноцидом
Украина сделает НАТО сильнее, — Зеленский
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 235 530 солдат
Столтенберг назвал два условия для вступления Украины в НАТО
Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия
Зеленский раскритиковал закулисные игры НАТО
Принудительной эвакуации из Сумской области не будет
Людмила Марченко, нардеп от «Слуг народа», поймана на взятке
В Индонезии зафиксирована вспышка сибирской язвы – уже умирают люди
Зеленский прибыл в Болгарию
Два населенных пункта на Львовщине остались без света после ночного ракетного удара
В Белом доме намекнули, когда Украину могут принять в НАТО
Бритни Спирс избили в Лас-Вегасе: певица поведала подробности инцидента
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 232 300 солдат
Лукашенко рассказал о Пригожине кое-что неожиданное
Непогода оставила без света более 600 населенных пунктов в Украине
Буданов дал грустный прогноз по поводу грядущего саммита НАТО
Почему западные компании побеждают украинские?
Что такое контролируемая война?
Война в Украине стимулирует рост миллионеров
Этот 2023 год запомнится надолго...