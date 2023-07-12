Страны Большой семерки согласовали документ о гарантиях безопасности Украины

Главное: G7 согласовала документ о гарантиях безопасности Украины. Зеленский назвал это успехом.

Детали: Страны Большой семерки согласовали совместную декларацию о долгосрочной безопасности и экономической поддержке Украины. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram в среду, 12 июля.

«Имеем мощные оборонные договоренности и согласованную странами G7 Совместную декларацию поддержки Украины. Она является важным шагом к заключению системы двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами по гарантиям безопасности для нашего государства», — написал он.

По словам руководителя ОП, декларация — это общий продукт, учитывающий как потребности Украины, так и возможности партнеров. Документ является рамочным. И следующим шагом станет заключение системы двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами, объединенных рамками многостороннего взаимодействия.

Гарантии безопасности включают в себя следующие компоненты:

— Меры по помощи Украине в защите себя и предупреждение новой агрессии, в том числе поставки оружия, поддержка в развитии оборонно-промышленного комплекса, обучение, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности. Кроме того, страны-гаранты будут помогать повышению стабильности украинской экономики и энергетики и будут оказывать техническую и финансовую помощь.

— Меры на случай новой агрессии, предусматривающие немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.

— Поддержка в привлечении России к ответственности за агрессию, а также шаги экономического и юридического характера, направленные на наказание РФ и повышение ее расходов на войну. Среди них: дальнейшее усиление санкционного давления, замораживание активов, создание механизмов взыскания репараций и судебное преследование виновных в преступлениях против Украины и украинцев в соответствии с нормами международного права.

— Дальнейшая поддержка демократического развития Украины.

«Этот документ открыт и дает возможность другим странам не из числа G7 приобщиться к гарантиям безопасности. Декларация — первый документ, символизирующий наличие „зонтика“ в виде гарантий безопасности», — отметил Ермак.

По его словам, важно, чтобы до саммита НАТО в Вашингтоне 2024 года Украина победила в войне и подписала гарантии безопасности для нашего государства. Они будут действовать до вступления страны в НАТО.

Гарантии безопасности для Украины от стран Большой семерки, согласованные на саммите НАТО, стали большим успехом и будут расширены в будущем. Об этом сказал украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления по итогам заседания Совета Украина-НАТО в среду, 12 июля.

«Результат саммита в Вильнюсе — это необходимый и важный успех для Украины. Это гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО. Мы получили сегодня важный пакет гарантий», — заявил он.

По словам Зеленского, Украина скоординирует с партнерами по Большой семерке гарантии безопасности, которые будут расширены в будущем посредством договоренностей с основными союзниками.

«Украинская делегация привезет домой значительную безопасность для Украины... Это открывает для нас совершенно новые возможности безопасности. И я благодарю всех, кто сделал это возможным», — добавил президент.

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