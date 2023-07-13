Китай рассказал, когда собирается высадить человека на Луну

Главное: Китай хочет высадить человека на Луну. К 2030-му году.

Детали: Заместитель главного инженера управления программы пилотируемых космических полетов КНР Чжан Хайлянь рассказал, когда его страна собирается высадить человека на поверхность Луны для проведения научных исследований. Сделать это планируется к 2030-му году.

Отмечается: «После этого мы займемся изучением строительства лунной научно-исследовательской и экспериментальной станции, а также проведением систематических и непрерывных исследований естественного спутника Земли и соответствующих технических испытаний».

Говорится, что для выполнения пилотируемой миссии на Луну предварительно планируется использовать две ракеты-носителя.

Информируется, что для выполнения этой задачи китайские исследователи разрабатывают новое оборудование, включая ракету-носитель «Чанчжэн-10», пилотируемый космический корабль нового поколения, лунный посадочный модуль и пилотируемый луноход.

Пилотируемую миссию также планируют осуществить при помощи двух модифицированных ракет «Чанчжэн-5».

Ожидается, что первая ракета-носитель должна запустить посадочный лунный модуль, который впоследствии выйдет на орбиту Луны.

При этом вторая ракета будет использоваться для запуска пилотируемого космического корабля нового поколения, который также выйдет сначала на переходную орбиту Земля-Луна, а после на орбиту Луны.

Прогнозируется, что на орбите Луны посадочный модуль и космический корабль произведут сближение и стыковку, два космонавта перейдут из корабля в спускаемый аппарат, который отделится и произведет мягкую посадку на поверхность Луны.

Резюмируется, что космонавты должны провести на поверхности естественного спутника Земли шесть часов, после чего в модуле для взлета покинут Луну. Модуль далее состыкуется с пилотируемым кораблем, который позже доставит космонавтов на орбиту Земли, а на Землю они вернутся на борту возвращаемой капсулы.

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