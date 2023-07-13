У США вскрылись большие проблемы с ударными подводными лодками

Главное: У США возникли проблемы с ударными подводными лодками. Выведены из эксплуатации более трети.

Детали: Как оказалось, у США возникли проблемы с ударными подводными лодками. Об этом, ссылаясь на данные исследовательской службы Конгресса, сообщает Bloomberg.

Информируется, что из-за задержек на верфях 18 из 49 ударных подлодок США выведены и эксплуатации для проведения ремонтных работ.

Отмечается, что этот показатель почти в два раза выше желаемого ВМС США.

В публикации сказано, что это ставит США в невыгодное положение на фоне превосходящего по численности китайского флота

Уточняется: «В 2017-м году этот показатель составлял 28%, а в 2022-м году 33%. Лучший показатель был достигнут в 2015-м году, когда на ремонтном обслуживании находились 19% всех ударных подлодок».

В то же время представители Пентагона считают подводные силы ключевым преимуществом перед более крупным Военно-морским флотом Китая.

Со ссылкой на военно-морского аналитика информируется, что из-за отсутствия своевременного техобслуживания значительно сократилось количество действующих атомных подводных лодок, в связи с чем ВМС США столкнулись с уменьшением способности имеющихся сил выполнять повседневные задачи, а нагрузка на подлодки, находящиеся в эксплуатации, возросла.

Кроме этого военно-морское командование морских систем считает, что к сложившейся ситуации привели проблемы с планированием, доступностью материалов и работой верфей.

Резюмируется, что по мнению представителя Счетной палаты США Чака Янга, опубликованные статистические данные не удивительны, учитывая тот факт, что верфи с трудом пытаются поддерживать флот старым оборудованием и неэффективным планированием.

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