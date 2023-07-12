Япония поможет Украине «вычислять» российские БПЛА

Главное: Япония передаст Украине нелетальное снаряжение. Это системы обнаружения БПЛА.
Детали: Япония поможет Украине нелетальным снаряжением. Об этом поведал премьер-министр страны Фумио Кисида.
Чиновник заявил, что Япония использует тридцать миллионов долларов, выделенных из фондов НАТО, для предоставления нашей стране оборудования, в том числе систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов.
Он подчеркнул: «Партнеры, разделяющие фундаментальные ценности и стратегические интересы, должны и дальше укреплять свои связи».
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