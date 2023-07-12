Ученые нашли экзопланеты, на которых может быть вода

Главное: Астрономы обнаружили экзопланеты, на которых может быть вода. Эксперты обнаружили две новые экзопланеты класса субнептун с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Детали: Международная группа астрономов с помощью спутника TESS открыла две экзопланеты. Об этом пишет Phys.

Новые экзопланеты, обозначеные как TOI-2084 b и TOI-4184 b, вращаются вокруг красных карликов и примерно в два с половиной раза больше Земли.

Согласно исследованию, TOI-2084 b расположена в 372 световых годах от нас. Она в 2,47 раза больше Земли по размерам, но ее масса составляет 6,47 массы Земли. Полный оборот вокруг родной звезды планета совершает всего за шесть дней. Средняя температура достигает примерно 254 градусов по Цельсию.

В свою очередь планета TOI-4184 b расположена в 225 световых годах от нас. Она примерно в 2,43 раза больше Земли и имеет предполагаемую массу около 6,6 массы Земли. По словам ученых, на этой планете средняя температура составляет 140 градусов Цельсия.

На основе своих свойств TOI-2084b и TOI-4184b классифицированы как субнептуновые экзопланеты. Предполагается, что на них могут быть запасы воды, водорода, гелия, а также композиции этих веществ.

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