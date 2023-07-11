Россияне пытаются хоть как-то привлечь туристов в Крым

Главное: Россияне в Крыму придумывают способы привлечь туристов. Гостиницы в Крыму снизили цены для туристов до 40% из-за низкого спроса, а ситуацию с пробками на Крымском мосту пытаются уладить компенсациями.

Детали: В оккупированном Крыму российские захватчики пытаются уладить ситуацию, возникшую из-за пробок на Крымском мосту вследствие увеличения числа пунктов обзора, а также пытаются привлечь туристов низкими ценами. Об этом сообщает Представительство Президента Украины в АРК.

«Чтобы „уладить“ ситуацию с километровыми пробками на Крымском мосту, оккупационная администрация придумывает планы для компенсации туристам через продление отдыха в гостинице или перечисление стоимости проживания», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что гостиницы в Крыму снизили цены для туристов до 40% из-за низкого спроса.

«В то же время с большой загруженностью курортов Краснодарского края загруженность гостиниц в Крыму в июне не превышала 50%», — добавили в представительстве.

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