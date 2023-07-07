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Новости > В Лас-Вегасе избили Бритни Спирс – певица поведала подробности инцидента

В Лас-Вегасе избили Бритни Спирс – певица поведала подробности инцидента

Агата Кловская
07.07.23 15:20
63
В Лас-Вегасе избили Бритни Спирс – певица поведала подробности инцидента

Главное: Певицу Бритни Спирс избили в Лас-Вегасе. Сделал это охранник баскетболиста Виктора Вембаньяма.

Детали: В американском Лас-Вегасе произошел скандальный инцидент. Тут избили 41-летнюю певицу Бритни Спирс.

Девушка хотела сфотографироваться с 19-летним французским баскетболистом Виктором Вембаньямом, который был выбран «Сан-Антонио» под первым номером на драфте НБА.

Известно, что спортсмен в ночь на четверг шел в ресторан отеля Aria, когда его заметила артистка, которая похлопала его по спине, затем по правому плечу, чтобы спросить, могут ли они сфотографироваться.

Однако охрана среагировала неадекватно: на Бритни Спирс налетел директор по безопасности клуба Дамиан Смит, который ударил ее и повалил на землю.

После этого представители певицы обратились в полицию. Сейчас выясняются все детали инцидента.

Бритни Спирс же уже прокомментировала инцидент: «Я пошла в ресторан и увидела его. Было достаточно громко, поэтому я похлопала его по плечу, чтобы привлечь внимание. Затем его охрана, не оборачиваясь, ударила меня по лицу на глазах у толпы. Я упала и у меня слетели очки».

Она добавила: «Я еще не получила публичных извинений от игрока, его службы безопасности или их организации. Я надеюсь, что они это сделают. Я не думаю, что было смешно. Наблюдать за тем, как игрок улыбается и смеется, было жестоко в сложившейся ситуации».

В тему: Бритни Спирс намекнула, что больше не будет петь.

Тэги: США, певица, НБА, мир, культура, Бритни Спирс, Лас-Вегас

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