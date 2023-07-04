Кулеба рассказал о проблемах с обучением украинских пилотах на F-16

Главное: Украинские пилоты не начали учиться на западных истребителях в июне, как планировалось, и теперь график сдвигается. По словам Дмитрия Кулебы, одна из стран обещала Украине начать обучение украинцев на истребителях F-16 еще в прошлом месяце, но из-за ошибки в расчетах этого не произошло.

Детали: Учеба украинских пилотов на F-16 не началась в июне, как было запланировано, и теперь график тренировок начинает сдвигаться. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

По его словам, «одна из стран» обещала Украине начать обучение украинцев на истребителях F-16 еще в прошлом месяце, но из-за ошибки в расчетах этого не произошло.

Кулеба отметил, что ранее был уверен в получении Украиной истребителей «в первые месяцы следующего года», учитывая, что обучение на F-16 должно было начаться в июне.

«В июне тренировки не начались. Это значит, что график начинает сдвигаться... Мы сейчас работаем со всеми причастными сторонами, со всеми странами, участвующими в авиационной коалиции, чтобы максимально ускорить этот процесс», — сказал он.

Глава МИД пояснил, что речь идет об очень сложном процессе: обучении летчиков и инженеров, подготовке инфраструктуры, «принятии необходимых правовых решений, собственно, о передаче самолетов».

«Обучение не начиналось. Было обещание начать обучение в июне от одной из стран, теперь они говорят, что продолжают подготовку к началу обучения, ошиблись в расчетах, им нужно больше времени. Но у нас времени нет, поэтому мы максимально все ускоряем», — подытожил он.

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