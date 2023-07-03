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Новости > Президент Сербии предсказал, где ВСУ могут прорвать оборону России

Президент Сербии предсказал, где ВСУ могут прорвать оборону России

Александр Панько
03.07.23 00:01
114
Президент Сербии предсказал, где ВСУ могут прорвать оборону России

Главное: Президент Сербии оценил контрнаступление ВСУ. Он предрек нам успехи.

Детали: Президент Сербии Александр Вучич высказался по поводу контрнаступления ВСУ. Он рассказал, где стоит ждать прорыва обороны России.

Политик сказал: «Сейчас ожидаю большое наступление Украины в двух направлениях: одно под Бахмутом, а другое, более масштабное, к Энергодару и Мелитополю. Думаю, что они подготовили несколько десятков бригад и пробьют российскую оборону в той части».

При этом глава государства признал: «Не болею ни за кого, но думаю, что это произойдет, конечно, с огромными жертвами».

Александр Вучич добавил: «В Украине думают, что это изменит ход боевых действий. Им это важно перед саммитом НАТО в Вильнюсе (11-12 июля). В Киеве ожидают, что получат открытый билет для членства в Альянсе, и они уверены, что большим наступлением и ударом по российским силам могут это сделать».

В то же время отмечается, что, когда начнется новое контрнаступление Украины, косовоалбанский премьер Альбин Курти в Приштине «запустит новый виток гонений на косовских сербов».

В тему: Президент Сербии призвал Зеленского и Путина к взаимным уступкам.

Тэги: Украина, Россия, политика, война, Сербия, контрнаступление, ВСУ, Александр Вучич

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