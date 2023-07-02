Одесская епархия УПЦ передала 1 млн грн жителям Херсона

Главное: Священнослужители и верующие Одесской епархии Украинской Православной Церкви доставили 1 миллион гривен и гуманитарную помощь жителям тех домов, которые были затоплены в результате подрыва Каховской ГЭС.

Жители Херсонщины поблагодарили митрополита Агафангела и благотворительный фонд «Покров и милосердие» за искреннюю помощь и заботу.

«Молимся, чтобы скорее закончилась война, наступил долгожданный мир и победа Украины, а люди смогут снова тихо и беззаботно идти ко спасению под мирным небом нашей Украины», — отметили в Одесской епархии.