К Земле летит астероид, размером 10 автобусов

Главное: Астероид размером в 10 автобусов приближается к Земле. В среду, 28 июня, астероид пролетит мимо нашей планеты и, по подсчетам ученых, не причинит ей никакого вреда.

Детали: Астероид, размером 10 средних автобусов, собранных вместе, то есть 160 метров в диаметре, приближается к Земле со скоростью 41 500 км/ч. Это примерно в 34 раза больше скорости звука, пишет Daily Mail.

Космическое тело называется 2013 WV44. Оно относится к потенциально опасным для нашей планеты космическим камням и подойдет на близкое по космическим меркам расстояние до Земли.

«Этот астероид, обнаруженный еще 10 лет назад, имеет приблизительную ширину в 160 метров, а скорость его движения в сторону Земли составляет 41,5 тысячи км/ч. Уже в 11 утра по Киеву, в среду, 28 июня, этот астероид приблизится к Земли на расстояние в 3,3 млн км. Хотя это в 9 раз дальше, чем расположенная Луна, все же такое расстояние считается опасным», — говорят ученые.

В тему: Гигантский астероид приближается к Земле.