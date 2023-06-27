«Динамо» избавилось от бесполезного форварда

Главное: Киевское «Динамо» разорвало контракт с Артемом Бесединым. Форвард не забивал два года.

Детали: Руководство киевского «Динамо» решило попрощаться с нападающим команды Артемом Бесединым. Последние полгода он провел в аренде на Кипре. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

27-летний форвард покинул столичный гранд. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Беседин — воспитанник «Динамо». В первой команде он дебютировал весной 2016-го после годовой аренды в харьковском «Металлисте». Однако стать безусловным исполнителем основы «бело-синих» нападающему помешали травмы и низкая результативность.

Президент киевлян Игорь Суркис заявил в комментарии «ТаТоТаке», что договорился о завершении сотрудничества с Бесединым во время личного разговора. Форвард вернулся в Киев с тяжелой травмой связок и сейчас передвигается на костылях. Контракт с «Динамо» действовал до 31 декабря 2024-го.

Артем Беседин — уроженец Харькова, воспитанник местных ДЮСШ. В академию «Динамо» попал в 16 лет.

Выступал за «бело-синих» U-19 и дубль отечественного гранда. В марте 2015 года уехал в «Металлист» на правах аренды. В Киев вернулся на вторую половину сезона 2015/16. С тех пор провел 143 матча во всех турнирах за Динамо, в которых забил 35 мячей. Последний гол в футболке киевлян оформил в апреле 2021 года.

В сборной Украины дебютировал в 2016 году. В общей сложности сыграл 19 поединков за «сине-желтых», в которых забил 2 мяча.

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