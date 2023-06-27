ВСУ летом отвоевали больше территорий, чем Россия захватила за зиму, — Уоллес

Главное: Летом Украина отвоевала около 300 квадратных километров своих территорий. Это больше, чем Россия смогла захватить за всю зиму, сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Детали: Украинские военные в рамках летней кампании по освобождению территорий уже отвоевали около 300 квадратных километров. Это больше, чем Россия оккупировала в период своего «масштабного» зимнего наступления. Об этом заявил министра обороны Британии Бена Уоллеса.

«В рамках летней кампании по возвращению незаконно оккупированных территорий Украина уже отвоевала около 300 квадратных километров. Это больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление», — сказал Уоллес.

В тему: ВСУ освободили от оккупантов очередной населенный пункт на Донетчине.