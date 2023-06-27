США оценили вероятность теракта на ЗАЭС

Главное: В Белом доме оценили вероятность теракта на ЗАЭС. В Штатах пока не видят никаких признаков того, что эта угроза неизбежна, но следят очень внимательно.

Детали: США внимательно следят за ситуацией вокруг Запорожской АЭС, но не считают, что катастрофа неизбежна. Об этом на брифинге в понедельник, 26 июня, заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не видели никаких признаков того, что эта угроза неизбежна, но мы следим очень, очень внимательно», — заявил он.

Кирби добавил, что у США есть определенные разведданные и они видят сообщения вокруг ситуации на ЗАЭС.

Также он отметил, что у американской стороны есть возможность отслеживать уровень радиации вокруг атомной электростанции.

В тему: По словам Кирилла Буданова, план теракта на Запорожской атомной станции полностью разработан и утвержден.