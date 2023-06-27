Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 226 170 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 226 170 солдат. Уничтожено 4 036 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 27 июня.

Сообщается, что погибли уже 226 170 солдат.

Кроме этого сообщается о таком уроне РФ: 4 036 танков, 7 834 боевые бронированные машины, 4 083 артиллерийские системы, 626 РСЗО, 386 средств ПВО, 314 самолетов, 308 вертолетов, 3 492 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 261 крылатая ракета, 18 кораблей/катеров, 6 772 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 563 единицы специальной техники.

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