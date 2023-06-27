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Новости > Путин попытался отбелить себя в глазах россиян. Те не оценили

Путин попытался отбелить себя в глазах россиян. Те не оценили

Агата Кловская
27.06.23 09:24
83
Путин попытался отбелить себя в глазах россиян. Те не оценили

Главное: Путин выступил с очередным телеобращением к россиянам. Любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту «обречены на провал», подчеркнул глава Кремля.

Детали: Подавляющее большинство боевиков ЧВК Вагнер — «патриоты родины», их использовали «втемную». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении в понедельник, 26 июня.

«Мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы Вагнер — это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя... Их попытались использовать „втемную“ против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего», — сказал он.

Однако, по словам Путина, организаторы мятежа «прекрасно понимали, что идут на преступные действия, на раскол и ослабление страны».

«Организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление, лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих», — отметил глава Кремля.

Вместе с тем Путин поблагодарил бойцов Вагнера, которые не присоединились к мятежникам.

«Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет — сможет уйти и в Беларусь. Данное мною обещание будет выполнено», — добавил он.

Президент РФ также заявил, что вооруженный мятеж в любом случае «был бы подавлен».

«Подчеркну, с самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан. Организаторы мятежа, несмотря на потерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали», — сказал он.

Путин также поблагодарил всех военнослужащих и сотрудников силовых структур, которые «встали на пути у мятежников и сохранили верность присяге», а также россиян за «высочайшую консолидацию, за поддержание конституционного порядка».

Кроме того, президент РФ поблагодарил формального лидера Беларуси Александра Лукашенко за его усилия по мирному разрешению ситуации.

«Благодарен президенту Беларуси за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации», — заявил Путин в телеобращении.

Российские так называемые «зет-патриоты», поддерживающие войну в Украине, были крайне разочарованы выступлением президента Владимира Путина, в котором он снисходительно высказался о «вагнеровцах», несколько дней назад устроивших мятеж.

В соответствующих Telegram-каналах после выступления Путина вечером в понедельник, 26 июня, десятки разочарованных комментариев, большинство из которых — с использованием ненормативной лексики.

Общее мнение — Путин в очередной раз опозорился, не наказав жестоко мятежников.

В тему: Путин дал понять, что ЧВК «Вагнер» в прежнем виде существовать не будет.

Тэги: общество, Владимир Путин, Россия, выступление, ЧВК «Вагнер»

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