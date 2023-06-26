В США произошло весьма странное убийство

Главное: В США женщина застрелила таксиста. Думала, что он хочет похитить ее.

Детали: США потрясло необычное убийство. В Техасе женщина застрелила водителя такси Uber, подумав, что тот хочет похитить ее и увезти в Мексику.

Правоохранители уже задержали ее.

Полиция говорит, что «в какой-то момент во время поездки Фиби Копас подумала, что ее везут в Мексику, после чего застрелила таксиста Пьедра».

Отмечается: «Расследование не подтверждает, что имело место похищение или что Пьедра отклонился от места назначения».

Информируются, что пассажирку везли по населенному пункту возле государственной границы США, и она увидела дорожные знаки с обозначением мексиканского города Хуарес.

Резюмируется, что таксист умеп спустя несколько дней в больнице.

Теперь задержанной предъявят обвинения в убийстве, она остается под стражей.

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