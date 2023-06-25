Продавал детей на органы: в Закарпатье задержали преступника, торговавшего украинскими малышами

Главное: В Закарпатье преступник продавал на органы в Европу детей в возрасте 1-2 лет. Он задержан.

Детали: В Закарпатье задержали мужчину, продававшего на органы в Европу детей в возрасте 1-2 лет. Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола в своем тг-канале.

«Как мне стало известно из информированных источников, мужчина подыскивал родителей, которые готовы продать своего ребенка на органы. Задержание произошло на КПП «Малые Селменцы» на украинско-словацкой границе. Известно, что до задержания мужчина уже успел реализовать по меньшей мере три таких продажи детей.

Задержан мужчина при попытке вывести ребенка за границу. Известно, что к стражам порядка обратилась мама ребенка у которой мерзавец пытался «купить ребенка», – сообщил журналист.