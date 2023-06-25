Подруга аферистов Мария Барабаш зарабатывает на трагедии Саакашвили, - СМИ

Бывшая назначенная исполнительным директором Совета по реформе и Офису простых решений и результатов Мария Барабаш якобы «перекрасилась» в антикоррупционную активистку и волонтера, помогающего Вооруженным силам Украины. Заработав себе социальный капитал на диспетчера к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, сегодня Барабаш полностью дистанцировалась от него и продвигает популистские «праволиберальные» идеи под видом борьбы с коррупцией, якобы заручившись поддержкой криминальных аферистов, — пишет RUPOR.INFO.

Также издание сообщает: «В окружении Михаила Саакашвили, как и его вокруг любой яркой индивидуальной шкалы, всегда был заражен процент прихлебателей, которые использовали статус и связи экс-президента Грузии ради наращивания «социальных мышц».

Одним из наиболее показательных примеров такого подхода является Мария Барабаш. Сразу после возвращения Саакашвили украинского гражданства, когда под него был создан Национальный совет реформ, Мария стала исполнительным директором Офиса простых решений и быстрых результатов — абсолютно популистской и даже утопической инициативы, которая должна была повторить мифический «грузинский опыт реформ» для бизнеса в Украине. Самым известным продуктом этого Офиса стали наработки скандального законопроекта 5655 о градостроительной реформе. Кроме того, в организации приблизились к решению проблемы сертификации моряков через коррумпированные структуры, а также предлагали радикальное снижение налогов.

Барабаш пользовалась всеми бонусами близости к «звезде», например, ходила на эфиры дружественных Саакашвили телеканалов и радиостанций, имела доступ к различным депутатским и правительственным группам и инициативам. Она всячески позиционировала себя как посредника между властью и бизнесом: предприниматели могли «заказать» в Офисе «простое решение» для своей отрасли, и тот обязывался придумать «быструю и эффективную» реформу.

После того, как Саакашвили попал в тюрьму в Грузии, деятельность Офиса простых решений практически свернулась и свелась к организации международных акций в поддержку экс-руководителя, заявлениям о его ухудшающемся физическом состоянии, редким «проведываниям» Михаила в Грузии. Мария, очевидно, поняла, что тема бесперспективная, к тому же началось вторжение России в Украину. И эксперт в «простых решениях» уже стала «антикоррупционной активисткой». О Саакашвили она последний раз вспоминала в марте, когда инициатива Save Misha проводила очередные акции с требованием перевести экс-президента в европейскую клинику.

Сейчас Барабаш много пишет о «зашкварных» тендерах, используя их для иллюстрации своих ультралиберальных взглядов о тотальном снижении налогов и сведении к минимуму участия государства в экономике, которое, по ее мнению, является главным «лекарством» против коррупции.

В голове у Марии полная экономическая каша. Ее бросает от правого либерализма, когда она предлагает вообще обнулить основные ставки налогов, в левый патернализм — когда недоумевает, как Кабмин допустил повышение цен на электроэнергию, если народ «зубожіє», а экономика развалена. При этом Барабаш заявляет, что Украине нужно отказаться от помощи МВФ (непонятно, на что тогда будет существовать бюджетная сфера во время войны).

Конечно, Марии все еще далеко до полностью слетевшего с катушек соучредителя Новой почты Владимира Поперешнюка, который хочет упразднить армию и передать оборону страны в руки частных компаний. Но на будущих выборах у них есть большой шанс оказаться в одном списке либеральных утопистов. Тем более, что они вместе входят в Союз украинских предпринимателей (СУП).

Главная инициатива Барабаш, которую она сейчас пиарит — это петиция с целью не допустить возвращения к «довоенным» ставкам налогов на топливо, что запланировано сделать в ближайшие месяцы. Очевидно, что петиция вряд ли приведет даже к обсуждению этого вопроса, поскольку повышение ставок является частью договоренностей с международными донорами. Но для проработки образа «борчини за права бизнеса» вполне подойдет.

Гораздо интереснее, кого Мария Барабаш привлекла в качестве поддержки для этой петиции. Видео с просьбой поддержать важную инициативу по просьбе Марии записал некто Богдан Воронцов, которого Барабаш представляет как «соучредитель общественного союза Вільна Нація, одной из немногих общественных организаций, которые ставят перед собой цель построение свободной либеральной экономики в Украине». Вместе с Воронцовым они ездят на различные региональные форумы по поддержке бизнеса, фактически готовя почву для будущей избирательной кампании условной «партии защиты бизнеса». Также пользователи сети фиксировали Воронцова на форумах по восстановлению Украины при участии руководителя Конфедерации строителей Льва Парцхаладзе.

Однако проблема в том, что Воронцов — это не просто «общественный активист». Это учредитель финансовой пирамиды «Хеликс», который еще в средине 2010-х развел своих «вкладчиков» на 28 млн грн. и сейчас проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве (ближайшее судебное заседание 18 июля). По данным Тернопольской полиции, после раскрытия схемы у Воронцова и его подельников обнаружили автопарк на 12 млн грн. и недвижимости на 15 млн грн. Еще в 2020 году местные СМИ обнаружили, что Воронцов — находясь под уголовным преследованием — «перекрасился» в активиста, основав ГО «Международный антикоррупционный альянс» и даже претендовал на место в общественном совете при Нацагентстве противодействия коррупции, но сумел пробраться только в аналогичный орган при Госрезерве.

В Интернете есть упоминания о том, как Воронцов руководит отрядами проплаченных «титушек», которые проводят митинги, например, в интересах Коломойского против НБУ под флагами «Стоп коррупции». Примечательно, что в конце 2022 года СМИ зафиксировали, что партнер Воронцова по «Хеликсу» Дмитрий Нагута взялся за старое и повез новую «пирамиду инвестиций» в Казахстан.

Еще одна сфера деятельности Марии Барабаш, в которой она себя позиционирует — благотворительность. Официально Мария называет себя «президентом Actions First Foundation». И судя по тому, что на сайте организация показывает сборы на обмундирование и дроны для солдат, можно предположить, что речь идет об благотворительном фонде. Однако это не так, деньги собирает общественный союз (громадська спілка) «Спочатку справи» (код 40248303).

Его учредителями являются консалтинговая компания Барабаш «А7 Груп» (37203770) и другой общественный союз «Украинский венчурный хаб» (39263025). В свою очередь, учредителями хаба являются ООО «Юником Системс» (сейчас ООО «Юник Олбиван», 35059979), ООО «Адрем Инвест» (сейчас ООО «Энви Юкрейн», 37142315) и ОО «Философия сердца» (35111290). Самой интересной из них является «Энви». Там среди учредителей — известный торговец воздухом («футуролог») Андрей Длигач и мать директора экономических программ Института будущего (тоже «футуролог») Анатолия Амелина — Елена Амелина.

Чем же примечательна эта пара? А тем, что именно Длигач и Амелин входят в группу авторов реформы «10-10-10», которую продвигает замглавы Офиса Президента Ростислав Шурма. Именно на Шурму Барабаш накануне наехала, не выбирая слов, за его инициативы на форуме по восстановлению Украины в Лондоне. Круг замкнулся. На полях отметим, что Амелина называют экс-бизнес-партнером Александра Януковича, поэтому когда Барабаш возмущается «происхождению» Шурмы и его «региональным» связям — неплохо бы посмотреть, с кем имеешь дело в ближнем кругу.

Ещё интереснее — структура жертвователей «фонда», который закупает бронежилеты и дроны. Ее может посмотреть каждый желающий на сайте Приватбанка. Практически все пожертвования на счет с начала полномасштабного вторжения — это отчисления компаний «МТI» и ее структурного подразделения — «Интертоп Украина». Из почти 18 млн грн собранных средств на эти фирмы приходится 90%. И здесь ничего странного — с вице-президентом МТI Сергеем Башлаковым Барабаш учредила ГО «Праволіберальний рух» (45101954). Очевидно, что мнят они себя минимум теневым правительством, поскольку хвастаются, что проводят «экономическую ставку».

Деньги расходуются на различных ФОПов и ТОВки — часть из них это закупки нужных военным материалов и техники. Однако несколько моментов все же кажутся странными: на ООО «Азбука Консалт», которое занимается бухгалтерским учетом, было выведено 1,4 млн грн. (8% всех денег), а на компании группы МТІ потратили (то есть вернули себе) еще 3 млн грн. (17%). В масштабах других благотворительных инициатив эти суммы конечно копейки. И исходя из того, что у фонда фактически монопольный жертвователь — это их внутренние проблемы. Но если на фонде, с помощью которого пиарится Мария Барабаш, еще и кто-то через благотворительность оптимизировал налоги, это будет выглядеть очень «по-либертариански».

Это лишь небольшая часть бурной деятельности Марии Барабаш, в рамках которой она всячески превращает опыт работы с Саакашвили, при этом постепенно удаляясь от него, как отработанного материала. Очевидно, что ниша «популизма для предпринимателей» является одной из благодатных для построения политической карьеры. Однако ожидаемому электорату необходимо быть начеку, поскольку с собой Мария связана еще и с различными аферистами, так что предвыборная агитация может завершиться незаметно опустевшими кошельками избирателей».