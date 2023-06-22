Президент Бразилии сделал неоднозначное заявление по поводу завершения войны в Украине

Главное: Президент Бразилии предложил свой вариант завершения войны в Украине. По его словам, Киев и Москва должны заключить мирный договор.

Детали: Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прокомментировал войну в Украину и то, как ее можно завершить. Он считает, что нужно договариваться с Россией.

Политик на пресс-конференции в Риме по итогам своего визита в Италию и Ватикан сказал: «Мирный договор – это не капитуляция. Мирный договор – это то, что позволяет всем вовлеченным сторонам что-то получить, что-то выиграть».

Глава государства добавил: «Первое, что нужно сделать, это убедить стороны прекратить войну. Когда война остановится, необходимо сесть за стол переговоров. Стороны должны сказать, чего они хотят, от чего не могут отказаться и прийти к общей точке зрения. И это потребует времени».

Резюмируется: «Те, кто знает, что нужно для достижения соглашения, – это только украинцы и русские. Не я, бразилец, не еще кто-то другой. Для этого необходимо, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров и нашли решение, которое может обеспечить их основные интересы».

В тему: Южная Америка хочет объединить усилия, чтобы остановить войну в Украине.