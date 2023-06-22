Шмыгаль намекнул на сроки контрнаступления

Главное: Денис Шмыгаль рассказал о контрнаступлении ВСУ. По его словам, оно «потребует времени».

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о контрнаступлении ВСУ. Его слова цитирует издание The Guardian.

Чиновник сказал: «Мы будем проводить очень умные, наступательные операции. И из-за этого оно потребует времени».

По его словам, у наших солдат есть намерение двигаться и идти вперед.

Отмечается: «Мы собираемся идти вперед. И я абсолютно оптимистичен в отношении освобождения всех наших земель, оккупированных россиянами».

Говорится: «Контрнаступление представляет собой ряд боевых операций. К сожалению, во время нашей подготовки к этому контрнаступлению готовились и русские, поэтому там так много минных полей, что действительно замедляет движение».

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