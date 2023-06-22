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Новости > Украина получит серьезный денежный транш из еще одного источника

Украина получит серьезный денежный транш из еще одного источника

Агата Кловская
22.06.23 12:26
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Украина получит серьезный денежный транш из еще одного источника

Главное: Украина продолжает получать международную помощь. Всемирный банк выделит нашей стране еще 1,75 миллиарда долларов.

Детали: Всемирный банк информировал, что выделит Украине еще 1,75 миллиарда долларов. Это деньги, собранные союзниками нашей страны.

Средства будут получены в виде гарантированных займов и грантов.

Уточняется, что деньги будут выделены в рамках проекта PEACE – Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине.

Поясняется, что это финансирование состоит из гарантированного Соединенным Королевством займа Всемирного банка на сумму 500 миллионов долларов, гранта на сумму 1,25 миллиарда долларов от США и гранта на сумму 15 миллионов долларов от правительства Финляндии.

Ожидается, что деньги направят на поддержку области здравоохранения, образования, выплату пенсий, программы социальной помощи и финансирование заработной платы работников, оказывающих основные государственные услуги.

Стоит добавить, что эти средства переведут нашей стране после того, как Всемирный банк получит соответствующее подтверждение об осуществлении согласованных расходов.

Всемирный банк сообщил также, что с июня прошлого года, с тех пор как существует проект PEACE, благодаря ему финансируются зарплаты и социальные выплаты около 13 миллионов украинцев, в том числе 10 миллионов пенсионеров, 500 тысяч педагогов, 145 тысяч госслужащих, 56 тысяч работников ГСЧС и более трех млн получателей социальной помощи и внутренне перемещенных лиц.

Проект PEACE объединяет займы и гранты (совокупная сумма которых на данный момент составляет более 19,7 миллиардов долларов), предоставленные Всемирным банком и другими партнерами по развитию.

Резюмируется, что вместе с новым пакетом помощи объемы мобилизованного Всемирным банком экстренного финансирования в поддержку Украины достигли около 35 миллиардов долларов.

В тему: США подкинут Украине денег.

Тэги: экономика, Всемирный банк, финансы, новости Украины

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