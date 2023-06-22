В ГУР отреагировали на удар по Чонгарскому мосту

Главное: Военные пока не могут комментировать инциденты, которые происходят на оккупированных территориях, в том числе повреждения мостов в Чонгаре на границе с Крымом. В ГУР рассказали, что эта работа будет продолжена.

Детали: Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что анализировать и комментировать обстрел и повреждения Чонгарских мостов на границе Херсонской области и Крыма будут уже после освобождения этих территорий. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

«Сейчас идет работа, и она будет продолжена. Это планомерная работа Сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения, которое ждет возвращения украинской законной власти на этих территориях», — отметил Юсов.

В тему: В Чонгаре под обстрел попал мост, соединяющий Крым с Херсонской областью.