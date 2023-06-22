В МАГАТЭ рассказали о ситуации на Запорожской АЭС

Главное: В МАГАТЭ заявили, что ситуация на Запорожской АЭС крайне нестабильна. Атомная электростанция зависит от единственной действующей линии электропередачи на 750 кВ, которая поставляет внешнюю электроэнергию.

Детали: Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал «крайне нестабильной» ситуацию на захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС. В отчете МАГАТЭ отмечено, что подрыв Каховской ГЭС создал дополнительную опасность для функционирования станции.

«Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции крайне нестабильна. Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона, а также добавила серьезных трудностей для этой обширной атомной электростанции. Сейчас, как никогда, все стороны должны полностью придерживаться основных принципов МАГАТЭ, направленных на предотвращение предотвращения ядерной аварии. Мы активизируем наши усилия, чтобы помочь обеспечить ядерную и физическую безопасность, а также оказываем помощь пострадавшему региону другими способами», — заявил Гросси.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о минировании у пруда-охладителя Запорожской АЭС. Во время визита Гросси на месте не было обнаружено мин, однако агентству известно о предварительном размещении мин внутри станции и по ее периметру.

Отмечается, что за последние две недели ЗАЭС получала необходимую ей охлаждающую воду из запасов в сбросном канале Запорожской теплоэлектростанции. Также ЗАЭС планирует возобновить перекачку все еще доступной воды, несмотря на подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС.

По информации МАГАТЭ, сейчас к потенциальным опасностям, с которыми сталкивается станция, относится то, что Запорожская АЭС зависит от единой действующей линии электропередач на 750 кВ, которая поставляет внешнюю электроэнергию, необходимую для охлаждения реактора и других функций ядерной безопасности.

В тему: Стало известно, что происходит на Запорожской АЭС после подрыва Каховской ГЭС.