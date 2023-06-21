Зеленский озвучил главные основы для мира

Главное: Зеленский назвал пять основ для мира. Пока нет на планете такого места, где нужно было бы восстанавливать столько объектов, как сейчас в Украине, отметил президент.

Детали: Президент Владимир Зеленский назвал пять основных направлений — основ для мира в Украине, которые основываются на единстве и демократии. Об этом он сказал в своем обращении на конференции по восстановлению Украины в Лондоне в среду, 21 июня.

«Я очерчу пять направлений, по которым мы начали создавать основы для мира. Первое — потенциал в единстве. Второе — потенциал в стабильности. Третье — потенциал роста. Четвертое — потенциал безопасности. Пятое — потенциал демократии», — сказал президент.

Зеленский отметил, что сейчас в Лондоне присутствует украинская делегация, которая представит конкретные вещи, которые Киев предлагает сделать вместе по послевоенному восстановлению Украины.

Он подчеркнул, что пока нет в мире такого места, где нужно было бы восстанавливать столько объектов, как сейчас в Украине.

«Каждый день российской агрессии — это новые руины. Тысячи и тысячи разрушенных домов, изуродованные отрасли, сожженные жизни. Недавно Россия совершила крупнейшее в Европе преступление экоцида, взорвав дамбу и другие сооружения Каховской ГЭС. Что это значит? В Украине самый большой источник экономического, производственного и технологического роста в Европе за десятки-десятки лет. Причем, это не только реконструкция. К примеру, это зеленая металлургия», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что восстановление Украины — это миллионы рабочих мест и миллиардные доходы для компаний. Поэтому на нынешнем этапе важно перейти к действиям — соглашениям и проектам.

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