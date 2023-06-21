В Киеве начались перебои с водой

Главное: В Киеве временно снизили подачу воды в квартиры. В частности, снижено давление водоснабжения в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Подольском районах.

Детали: В Киеве из-за аварийного отключения электроэнергии обесточены несколько водопроводных и канализационных насосных станций Киевводоканала. Об этом сообщает КГГА.

В этой связи временно снижено давление водоснабжения в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Подольском районах.

Отмечается, что давление водоснабжения будет постепенно восстанавливаться после ремонта на электросетях.

Жителей многоэтажных домов предупредили, что давление на верхних этажах обычно обеспечивается дополнительными станциями подкачки, на запуск которых уходит больше времени.

В тему: В начале мая в Киеве возникли проблемы с водой.