Британский премьер может провести свой отпуск в Украине

Главное: Риши Сунак готов приехать в Украину. Чтобы провести в нашей стране свой отпуск.

Детали: Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, возможно, проведет свой отпуск в нашей стране. На это он намекнул на конференции по восстановлению Украины.

Так, глава украинского государства Владимир Зеленский сказал: «Я приглашаю всех вас на Украину, кстати, премьер Риши, мы довольно давно не виделись в Киеве».

На это британский лидер ответил: «Спасибо. И не в последнюю очередь за предложение вариантов для моего летнего отпуска через пару месяцев».

В тему: Сунак обещает Украине поддержу до победы уже в этом году.