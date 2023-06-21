Стало известно об успехах ВСУ на южном фронте

Главное: Контрнаступление ВСУ продолжается. Солдаты закрепляются на достигнутых рубежах на южном направлении.

Детали: ВСУ продолжают успешно продвигаться вперед. Представитель Генштаба Андрей Ковалев, которого цитирует Military Media Center, поведал о ситуации на среду, 21 июня.

По его словам, наши военные закрепляются на достигнутых рубежах на южном направлении.

Отмечается, что бойцы продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Информируется следующее: «На направлениях Новоданиловка – Роботино, Малая Токмачка – Вербовое, Свободное Поле – Макаровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах».

В то же время сообщается, что россияне сосредоточивают основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения ВСУ, применяют резервы, пытаются восстановить утраченное положение.

Украинские военные же продолжают сдерживать наступление России на востоке страны.

Говорится о том, что особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевки и Серебрянского лесничества Донецкой области.

Резюмируется, что по направлению Белогоровка – Шипиловка ВСУ вели наступательные действия, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 222 тысячи солдат.