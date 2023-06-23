Банки и обменники будут наказывать за отказ менять «старые» доллары

Главное: НБУ будет штрафовать банки и обменники за отказ менять «старые» доллары. Со всеми без исключения банкнотами, кроме изношенных или поврежденных, должны осуществляться валютно-обменные операции, подчеркнули в Нацбанке.

Детали: Национальный банк Украины отреагировал на отказ банков и обменных пунктов менять «старые» и изношенные долларовые купюры. НБУ ввел усиленный контроль за обменом валют. За нарушение предусмотрены штрафы и запрет отдельных видов операций, сообщает пресс-служба регулятора.

«Принципиальная позиция регулятора такова: в случае нарушения такие действия будут расцениваться не только как несоблюдение регуляторных требований НБУ, но и как потенциальный признак мошеннической деятельности», — говорится в сообщении.

Максимальный размер штрафа составит:

— к банкам — в размере до 400 тысяч гривен и планируется его увеличение за существенные нарушения;

— к небанковским финансовым учреждениям — в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения.

Нацбанк внес изменения в нормативно-правую базу, которыми отменен перечень признаков незначительного износа банкнот.

«Со всеми без исключения банкнотами иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных, должны осуществляться валютно-обменные операции. Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние „человеческого фактора“ на определение степени износа банкноты», — подчеркнули в НБУ.

Так, регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования.

С банкнотами, не имеющими признаков значительного износа, должны осуществляться операции инкассо по тарифам банков и небанковских финансовых учреждений. Банки и небанковские учреждения, проводящие такие операции, должны обязательно разместить в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот, тарифы инкассо, говорится в сообщении.

Кроме того, банкам и небанковским учреждениям при осуществлении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.

НБУ подчеркнул, что не устанавливал никаких ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала. Напротив — нормативно-правовыми актами Нацбанка прямо запрещено банкам и небанковским финансовым учреждениям устанавливать какие-либо подобные ограничения.

Банки и небанковские финансовые учреждения должны принимать на инкассо исключительно:

1) банкноты иностранной валюты, которые приобрели во время обращения один или несколько признаков значительного износа/повреждения:

— разорванные (разрезанные) на части;

— с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически сменные элементы защиты, защитные ленты);

— с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

— с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

— с общими загрязнениями, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

— обожженные, прожженные, ветхие (повреждены вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);

— имеют явные типографские недостатки;

2) банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).

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