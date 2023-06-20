Откачка подземных вод вызвала смещение вращения Земли

Главное: Из-за перемещений больших объемов воды, Земля наклонилась почти на 80 сантиметров на восток.

Детали: Выкачивая воду из-под земли и перемещая ее в другое место, люди фактически сместили такую большую массу воды, что только в период с 1993 по 2010 год Земля наклонилась почти на 80 сантиметров на восток.

Таким образом наша планета изменила полюс вращения планеты. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в «Письмах о геофизических исследованиях» Американского геофизического союза.