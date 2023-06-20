Трамп заявил, что «задержал» вторжение РФ в Украину на несколько лет

Главное: Трамп заявил, что «отсрочил войну» в Украине. Американский политик утверждает, что благодаря ему вторжение РФ «началось позже на несколько лет».

Детали: Бывший президент США Дональд Трамп уверяет, что он якобы сумел «отсрочить вторжение войск РФ в Украину на несколько лет». Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«У меня очень хорошие отношения с Путиным. Я имею в виду, что я не общался с ним в течение длительного времени, но у меня очень крепкие отношения с (руководителем Кремля Владимиром) Путиным», — убеждает он.

Трамп добавляет, что он якобы разговаривал с главой правящего режима РФ.

«Я сказал, что если ты это сделаешь (вторжение в Украину), то тебе придется поплатиться. Это будет катастрофа. Не поступай так», — заявил экс-президент.

Он так ответил на вопрос, поступил ли Путин неправильно, когда начал вторжение в Украину. По мнению американского политика, если бы он остался в должности президента США, Владимир Путин «не вторгся бы в Украину».

Трамп заверил, что также имел хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он считает, что ему было бы легко подсобить лидерам двух стран «достичь мирного соглашения».

Как мы уже писали, ранее Трамп пообещал своим избирателям завершить войну в Украине за 24 часа после своего избрания на второй президентский срок.

В тему: Трамп сделал несколько резонансных заявлений по войне в Украине.