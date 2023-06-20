Ледники Гималаев, снабжающие водой почти два миллиарда человек, стремительно тают

Главное: Ледники Гималаев исчезают вдвое быстрее. Исследователи считают, что соответственные шаги по сохранению ледников Гималаев необходимо предпринять уже сейчас.

Детали: Гималайские ледники, которые снабжают водой почти два миллиарда человек, из-за изменения климата тают вдвое быстрее. Об этом сообщает Science Alert.

Согласно данным Международного центра по комплексному развитию горных территорий (ICIMOD), с 2011 по 2020 год ледники исчезали на 65% быстрее, чем в прошлом десятилетии.

По словам ведущего автора исследования Филиппуса Вестера, по мере того, как климат Земли становится все теплее, скорость таяния льда будет только ускоряться, и это может обернуться для населения непредсказуемым бедствием.

К примеру, ледники питают десять важнейших речных систем мира, включая Ганг, Инд, Желтую, Меконг и Иравади, и прямо или косвенно обеспечивают миллиарды людей пищей, энергией, чистым воздухом и доходами.

Так, для составления прогнозов исследователи использовали текущие траектории выбросов и пришли к выводу, что ледники в Гималаях могут потерять до 80% своего нынешнего объема уже к концу столетия.

В отчете также говорится, что даже если человечеству удастся умерить глобальное потепление Земли на уровне 1,5-2°C по сравнению с доиндустриальными уровнями, потери ледника все равно будут критическими — от трети до половины всего объема.

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