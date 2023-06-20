Путин снова захотел переговоров с Украиной

Главное: Владимир Путин готов к переговорам с Украиной. Это подтвердили в Кремле.

Детали: В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с Украиной. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Чиновник заявил, что лидер страны «открыт к диалогу, он открыт к контактам».

Также отмечается: «Очень продуктивный разговор состоялся в субботу с африканской делегацией, и этот диалог будет продолжаться».

В то же время, по его словам, «важна потенциальная результативность такого разговора».

В Кремле говорят, что Украина от переговоров отказывается: «Предыстория этой позиции (Киева) вряд ли позволяет говорить о хоть какой-то стабильной почве для таких эвентуальных переговоров».

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