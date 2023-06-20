УЕФА представил талисман Евро-2024

Главное: В УЕФА представили официальный символ футбольного турнира, который пройдет в Германии. Им впервые станет медвежонок.

Детали: УЕФА определилась с официальным маскотом Евро-2024. Им впервые за всю историю проведения турнира станет медвежонок.

В официальном заявлении говорится, что талисман избрали, учитывая традиции страны проведения. Поскольку соревнование в следующем году будет принимать Германия, организаторы взяли за основу игрушку плюшевого медведя, который появился в начале ХХ века и был очень популярен.

В то же время ассоциация запустила голосование, в котором болельщики могут выбрать имя для маскота. Все они так или иначе связаны с немецким словом Bär — медведь.

УЕФА представила на голосование четыре варианта: Albärt, Bärnardo, Bärnheart и Herzi von Bär. Свой голос можно отдать в течение двух недель на официальном сайте ассоциации.

«Как отец, я знаю, как важно стимулировать воображение детей. С запуском маскота нашего турнира мы надеемся создать веселого и симпатичного персонажа, вдохновляющего их получать удовольствие от игры в футбол», — объяснил выбор талисмана экс-футболист Баварии и сборной Германии, а ныне директор Евро-2024 Филипп Лам.

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