На юге Украины в водоемах запретили ловить рыбу

Главное: В водоемах юга Украины запретили лов рыбы. Запрет введен с целью недопущения вспышек инфекционных болезней и пищевых отравлений среди граждан.

Детали: В водоемах юга Украины запретили отлов водных биоресурсов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины во вторник, 20 июня.

Так, во всех водных объектах Днепропетровской и Херсонской областей отлов запрещен до окончания чрезвычайной ситуации, связанной с уничтожением россиянами Каховской ГЭС.

А в водных объектах Николаевской области (Черное море, Бугский, Днепровско-Бугский лиманы, реки Ингулец, Ингул и Южный Буг ниже г. Новая Одесса) отлов запретили до 1 июля.

Также запрещается продажа водных биоресурсов, извлеченных из вышеупомянутых водных объектов Николаевской области.

Кроме того, на агропродовольственных рынках Днепропетровской области запрещена реализация рыбы и морепродуктов, полученных из Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей.

В то же время на рынках и неустановленных местах на территории Херсонской области запрещена торговля всеми видами водных биоресурсов.

В Госрыбагентстве объясняют, что промышленный и любительский отлов водных биоресурсов в южных областях запрещен с целью недопущения вспышек инфекционных болезней и пищевых отравлений среди граждан.

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