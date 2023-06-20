Враг активизировался на одном из участков фронта, — ВСУ

Главное: Враг активизировался на Лимано-Купянском направлении. Там ВСУ уничтожили почти 150 россиян.

Детали: Российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении. Но украинские военные нанесли врагу значительные потери — как в технике, так и в живой силе. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

«Враг активизировался на Лимано-Купянском направлении. За эти сутки он совершил 21 атаку», — рассказал он.

По данным Череватого, главной атакующей силой были так называемые штурмовые роты «Шторм Z». По словам спикера, РФ повторяет на этом направлении практику, которую ранее использовала в районе Бахмута, что «привело к таким же последствиям».

За сутки на этом направлении были уничтожены 146 оккупантов, а 190 ранены.

Кроме того, подбито:

— танк Т-72;

— три БМП-2;

— одну БМП-1;

— самоходную артиллерийскую установку;

— склад с боеприпасами и два автомобиля, которые подвозили боеприпасы.

Как рассказывал спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев во время прямого включения из Military Media Center в телемарафоне утром, силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском и Купянском направлениях.

«Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районе населенных пунктов Ямполевка, Торское, западнее Дибровы, Григоровки, Спорного Донецкой области», — рассказал он.

Ковалев добавил, что украинские военные мужественно держат оборону, нанося противнику ощутимые потери в живой силе и технике.

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