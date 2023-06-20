Член Антикорсовета Минобороны Дана Яровая на аукционе МО пролоббировала сомнительную компанию, - СМИ

Министерство обороны в системе «ПроЗорро» провело аукционы по обеспечению питанием Вооруженных сил Украины во втором полугодии этого года, на сумму 7,21 млрд грн. контракты получила «АТОМСЕРВИС», бенефициаром которой является Леонид Крючков, известный тем, что уже снабжал МО товарами по завышенным ценам. Как сообщает «Знай.UA», Антикоррупционному совету при министерстве было известно, что «АТОМСЕРВИС» — рискованная компания.

«Эта фирма является фигурантом расследования по делу, которое открыла Служба безопасности Украины в 2020 году по присвоению средств социальной программы для питания в 2018-2020 годах детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы», — сообщило издание.

Компания предоставила недостоверную информацию о наличии арендуемых им помещений, а директор в нарушение закона назначил себя как лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной программы.

Победе этой компании на конкурсе оказала содействие член Антикорсовета МО, волонтер и соучредитель благотворительного фонда «Мрия» Дана Яровая.

Некоторые члены Антикорсовета, в частности, Яровая вмешалась в подготовку условий для участников, в результате на конкурс по поставке продовольствия не пришел ни один из известных в Украине ритейлеров.

«АТОМСЕРВИС» подконтрольна братьям Крючковым — Дмитрию и Леониду. Леонид Крючков был одним из руководителей предприятия «Укринмаш», входившего в структуру Укроборонпрома. Братья фигурировали в коррупционном скандале с бывшим замсекретаря СНБО Олегом Гладковским.

«Это должно стать предметом рассмотрения со стороны и руководства МО, и самого Антикоррупционного совета, который только за месяц своего существования уже успел подорвать доверие к себе из-за нескрываемого лоббизма и, собственно, нескрываемой коррумпированности», — считает издание.

«Это должно стать предметом рассмотрения со стороны и руководства МО, и самого Антикоррупционного совета, который только за месяц своего существования уже успел подорвать доверие к себе из-за нескрываемого лоббизма и, собственно, нескрываемой коррумпированности», — резюмирует издание.