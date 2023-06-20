Байден всерьез заговорил о ядерной угрозе со стороны России

Главное: Джо Байден оценил ядерную угрозу со стороны России. Говорит, что она реальна.

Детали: Президент США Джо Байден сделал громкое заявление. Как сообщает Reuters, по его словам, угроза применения тактического ядерного оружия со стороны России, реальна.

Выступая на собрании доноров в Калифорнии, глава американского государства сказал: «Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего».

Он добавил: «Они посмотрели на меня так, как когда я сказал, что беспокоюсь о том, что Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие – это реально».

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