Украина может получить гигантскую финансовую помощь от ЕС

Главное: Украина может получить крупную финансовую помощь от ЕС. На 50 миллиардов евро.

Детали: В ЕС рассматривают вопрос о предоставлении Украины пакета финансовой помощи в размере примерно 50 миллиардов евро. Об этом, ссылаясь на свои источники, информирует Bloomberg.

Сообщается, что предложение Еврокомиссия поможет финансировать текущие расходы правительства нашей страны и оплатить приоритетные направления восстановления.

В публикации говорится, что пакет, в который все еще могут быть внесены изменения, будет объявлен на этой неделе во вторник перед конференцией в Лондоне, где доноры обсудят, как восстановить страну, а украинские официальные лица будут добиваться участия частного сектора.

Инсайдеры говорят, что Еврокомиссия желает избежать обременительного инструмента восстановления для Украины, находящейся в состоянии войны, и предложит помощь в виде грантов, льготных кредитов и гарантий.

Поясняется, что предложение, являющееся частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС, будет охватывать период 2024-2027-х годов.

Уточняется, что ежегодно в течение указанного периода ЕС будет предоставлять нашей стране меньше, чем финансовая помощь в размере 18 миллиардов евро, которая предложена в этом году.

Один из источников поведал, что в отличие от предыдущих финансовых пакетов для Украины, этот план будет финансироваться за счет взносов государств-членов, а не заимствования на рынках.

Добавляется, что , что предлагаемый пакет направлен на то, чтобы объединить помощь, используемую нашей страной для выплаты зарплат, пенсий и некоторых государственных услуг, с расходами, связанными с восстановлением основной инфраструктуры.

Резюмируется, что деньги будут выплачены при условии, что Украина проведет реформы, направленные на улучшение верховенства права и борьбу с коррупцией. Реформы направлены на то, чтобы поставить Украину на путь членства в ЕС, а лидеры блока решат, начинать ли переговоры к концу года.

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