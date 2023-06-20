Стало известно об успехах ВСУ на двух направлениях

Главное: Генштаб говорит о новых успехах ВСУ. На Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Детали: Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил о новых успехах нашей армии. Как передает Military Media Center, это касается Мелитопольского и Бердянского направлений, где продолжаются наступательные действия.

Информируется следующее: «За прошедшие сутки на направлениях Новодаровка – Приютное, Макаровка – Ровнополь и Новоданиловка – Роботино украинские военные имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах».

Кроме этого сообщается, что россияне сосредотачивают основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения наших войск, применяют резервы, пытались восстановить утраченное положение.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 221 460 солдат.