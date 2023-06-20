Жителям Херсонской области рассказали, как будут решать проблему с водоснабжением

Главное: В Херсонской области обещают решить проблему с водоснабжением. Власти рассказали местным жителям, что будут делать.

Детали: Стало известно, как в Херсонской области собираются восстанавливать водоснабжение после взрыва Каховской ГЭС. Об этом поведал глава местной областной военной администрации Александр Прокудин.

Чиновник отметил, что на данный момент ведется работа по доступу к питьевой воде как жителей ранее затопленных территорий, так и северной части региона, где возникли проблемы из-за осушения Каховского водохранилища.

Он сказал: «Относительно подтопленных районов. Есть важное «но». Воду нельзя подать без нормальной работы канализации, а поскольку станции затоплены, требуется время на осушение и спад уровня воды».

Отмечается: «Надеемся, что неустанная работа соответствующих служб обеспечит технической водой жителей микрорайона Остров уже на этой неделе. Еще через два-три дня после этого воду можно будет употреблять как питьевую».

Информируется, что пять территориальных общин на севере области имеют проблемы с водой из-за осушения Каховского водохранилища.

Говорится: «Сейчас прорабатываем и восстановим некоторые скважины. Ищем место под еще 54 скважины. И тогда все будет в порядке».

Резюмируется, что уровень воды в области продолжает снижаться и приблизился уже к отметке 40-60 сантиметров – это стандартный уровень, характерный для этого времени года.

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