Венгрия рапортует об освобождении украинских пленных, переданных Россией

Главное: В Венгрии заявили об освобождении пленных. В правительстве страны отметили, что теперь пленные украинцы — свободные лица, которые могут остаться в Венгрии или покинуть страну в любое время по собственному желанию.

Детали: В Венгрии заявили, что освободили украинских пленных, переданных Русской православной церковью. С таким заявлением выступил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, передает CNN.

Ковач отметил, что украинские военные были освобождены в РФ «после сотрудничества между РПЦ и Венгерской благотворительной службой Мальтийского ордена». При этом Ковач отметил, что военные уехали в Венгрию по собственному желанию.

Чиновник подчеркнул, что большинство военных имели также венгерское гражданство, а другие «получили статус беженца в Венгрии».

«Теперь они свободные лица, которые могут остаться в Венгрии или покинуть Венгрию в любое время по собственному желанию», — заявил Ковач, добавив, что венгерское правительство больше не следит за их перемещениями.

Ранее Венгрия подтвердила, что РФ передала ей украинских пленных. В МИДе Украины заявили, что это произошло без согласования с украинской стороной. Там также сообщили, что все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с украинцами не имели успеха.

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