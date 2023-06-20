Враг совершил очередную массированную воздушную атаку на Киев

Главное: Ночью вокруг Киева уничтожили около 20 вражеских целей. Ударные дроны заходили в столицу волнами, курсами из разных направлений. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.

Детали: Ночью 20 июня армия РФ совершила очередную массированную атаку на Киев. Силы ПВО обнаружили и уничтожили в воздушном пространстве столицы около 20-ти вражеских целей, сообщила Киевская городская военная администрация.

Предварительно, враг применил барражирующие боеприпасы Shahed.

«По привычной для массированных нападений БПЛА тактике, дроны заходили на столицу волнами, курсами из разных направлений. Воздушная тревога продолжалась более трех часов. Силами и средствам нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено примерно два десятка вражеских целей», — отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Он добавил, что информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало. Данные оперативного сведения обновляются и уточняются.

В тему: В минувшую пятницу украинская ПВО уничтожила 12 ракет и два дрона над Киевом. В том числе 6 ракет «Кинжал».