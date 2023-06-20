Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 221 460 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 221 460 солдат. Уничтожено 3 997 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 20 июня.

Сообщается, что погибли уже 221 460 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 997 танков, 7 750 боевых бронированных машин, 3 888 артиллерийских систем, 614 РСЗО, 372 средства ПВО, 314 самолетов, 306 вертолетов, 3 383 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 214 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 6 645 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 531 единица специальной техники.

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