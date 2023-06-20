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Новости > Число жертв взрыва Каховской ГЭС продолжает расти

Число жертв взрыва Каховской ГЭС продолжает расти

Александр Панько
20.06.23 06:03
179
Число жертв взрыва Каховской ГЭС продолжает расти

Главное: Число жертв взрыва Каховской ГЭС выросло. Нашли еще одно тело.

Детали: В МВД поведали о новых жертвах взрыва на Каховской ГЭС. Нашли еще одно тело – человек утонул.

Всего же погибли уже как минимум 18 людей: 14 от утопления, а еще четыре от огнестрельных ранений во время эвакуации.

В свою очередь, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин проинформировал о 15 погибших от утопления.

Он отметил: «К сожалению, на деоккупированной Херсонщине из-за подтопления погибли 15 человек. Еще 20 ранены, среди них – двое полицейских, пятеро спасателей, пострадали во время эвакуации гражданского населения. До сих пор без вести пропавшими считались 31 человек, из них двое детей, удалось установить место пребывания 17 человек, уже не считаются эти 31».

Добавим, что на оккупированной территории региона известно о по меньшей мере 11 погибших.

В тему: Уровень воды возле Херсона продолжает снижаться.

Тэги: общество, Россия, война, новости Украины, Каховская ГЭС

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