Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ

Главное: Владимир Зеленский рассказал о контрнаступлении ВСУ. Говорит, что идет продвижение.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский поведал о контрнаступлении ВСУ. Сделал он это во время традиционного обращения.

Глава государства отметил, что наши солдаты не имеют утраченных позиций и продвигаются, давя на врага.

Кроме этого он рассказал о заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором были доклады о ситуации на передовой.

Владимир Зеленский информировал: «На части направлений наши воины двигаются вперед, на части направлений – защищают позиции и противостоят штурмам и усиленным атакам оккупантов. У нас нет потерянных позиций. Только освобожденные. У них только потери. И в целом ситуация давления, нашего давления, которое позволяет прокладывать путь нашему флагу».

По его словам, на Ставке детально рассмотрели подготовку и обеспечение техникой новых бригад Национальной гвардии и пограничников – тех, которые ждут своего часа для боевых действий.

Президент добавил: «Нет таких фортификаций или резервов у государства-зла, которые остановят Украину. Потому что мы – на своей земле, и это дает наибольшую силу. Я благодарю всех наших воинов – каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера и каждого генерала, которые сейчас участвуют в наших активных наступательных и оборонительных действиях. Благодарю вас за каждую освобожденную и за каждую защищенную позицию».

В тему: Данилов поведал, как проходит контрнаступление ВСУ.